Президент ТПП Катырин: «Нам есть чем отчитаться перед членами торговой палаты»

Торгово-промышленная палата подвела итоги своей деятельности в 2018 году. По словам президента ТПП России Сергея Катырина, главная работа, которая была проведена, – это сопровождение законодательных актов. Помимо этого, важная роль была отведена реализации проектов, в том числе 100 проектов под патронатом президента РФ. Кроме того, ТПП организовали и провели первый в истории России семейный форум.

О программе семейного предпринимательства Планируется запуск программы семейного предпринимательства, так как 80-85% бизнеса в России – это семейный бизнес.

Однако, по словам президента ТПП, существует множество проблем и не разработана система поощрения данной отрасли предпринимательства.

Мы считаем, что это важнейшая тема, якорь российской экономики. Это те, кто никогда никуда не поедет. Никуда не повезёт свой бизнес, и деньги туда не будет переводить, потому что здесь у него ещё дети, внуки и предприниматель хочет, чтобы это передавалось. Перешло по наследству. Очень бы хотели поработать, чтобы по максимуму им помочь, рассказал Сергей Катырин.

О налоговой системе Оценивая систему налогового регулирования, президент ТПП заявляет, что российская налоговая система – одна из самых лучших мире, так как внедрено множество инноваций, а также администрирование налоговых служб вышло на хороший уровень.

Однако, по словам Катырина, повышение НДС на 2% является «огорчительным» для ТПП, так как это влечет повышение цен на продукцию, рост инфляции и увеличение расходов на предприятиях.

Очень серьёзная тема, и она нас очень сильно волнует – это не налоговые платежи. Для бизнеса она очень важна и с точки зрения количества, которое никто не контролирует, и сточки зрения содержания- никто не знает куда деньги тратятся и почему берут в таком масштабе, а не в другом, и с точки зрения объёмов финансов, которые уходят на эти налоговые платежи, считает президент ТПП.

О цифровизации Кто не освоит цифровые технологии – останется на задворках всемирного экономического развития.

Президент ТПП, говоря о распространении цифровых технологий, соглашается с их ролью в стране и мире. Однако большим недостатком считает нехватку качественных специалистов, которые бы осуществляли цифровизацию. ТПП разработал программу для малого бизнеса, которая позволяет определиться в применении цифровых технологий на базе малого предприятия.

О влиянии санкций на российский бизнес Положительным моментом во введении санкций в отношении российских компаний является то, что они явились толчком для развития отечественного производства. По мнению президента ТПП, необходимо развивать соответствующий институт и технологии, чтобы Россия становилась импортонезависимой. Однако с введением санкций был нанесен урон финансовой стороне бизнеса.

Финансы, где много денег и они такие же дешёвые как в Европе и Америке — это первое. Второе- это документооборот новый. Другие традиции, другие люди. В арабском мире конечно денег много, но там иные традиции, по другому подход. Многое нужно поменять. Многие компании приостановили свои инвестиционные проекты в силу отсутствия финансирования, говорит Сергей Катырин.

О планах на 2019 год В России существует 180 филиалов ТПП, основной задачей на 2019 год, считает президент Катырин, это достижение одинакового качества работы во всех филиалах, сообщает 56orb.