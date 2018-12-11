Президент ТПП Катырин: «Нам есть чем отчитаться перед членами торговой палаты»
Торгово-промышленная палата в 2018 году сопроводила принятие 130 законов, провела 100 проектов под патронатом президента РФ Владимира Путина и провела первый в истории России семейный форум.
Торгово-промышленная палата подвела итоги своей деятельности в 2018 году. По словам президента ТПП России Сергея Катырина, главная работа, которая была проведена, – это сопровождение законодательных актов. Помимо этого, важная роль была отведена реализации проектов, в том числе 100 проектов под патронатом президента РФ. Кроме того, ТПП организовали и провели первый в истории России семейный форум.
О программе семейного предпринимательства
Планируется запуск программы семейного предпринимательства, так как 80-85% бизнеса в России – это семейный бизнес.
Однако, по словам президента ТПП, существует множество проблем и не разработана система поощрения данной отрасли предпринимательства.
Мы считаем, что это важнейшая тема, якорь российской экономики. Это те, кто никогда никуда не поедет. Никуда не повезёт свой бизнес, и деньги туда не будет переводить, потому что здесь у него ещё дети, внуки и предприниматель хочет, чтобы это передавалось. Перешло по наследству. Очень бы хотели поработать, чтобы по максимуму им помочь, рассказал Сергей Катырин.
О налоговой системе
Оценивая систему налогового регулирования, президент ТПП заявляет, что российская налоговая система – одна из самых лучших мире, так как внедрено множество инноваций, а также администрирование налоговых служб вышло на хороший уровень.
Однако, по словам Катырина, повышение НДС на 2% является «огорчительным» для ТПП, так как это влечет повышение цен на продукцию, рост инфляции и увеличение расходов на предприятиях.
Очень серьёзная тема, и она нас очень сильно волнует – это не налоговые платежи. Для бизнеса она очень важна и с точки зрения количества, которое никто не контролирует, и сточки зрения содержания- никто не знает куда деньги тратятся и почему берут в таком масштабе, а не в другом, и с точки зрения объёмов финансов, которые уходят на эти налоговые платежи, считает президент ТПП.
О цифровизации
Кто не освоит цифровые технологии – останется на задворках всемирного экономического развития.
Президент ТПП, говоря о распространении цифровых технологий, соглашается с их ролью в стране и мире. Однако большим недостатком считает нехватку качественных специалистов, которые бы осуществляли цифровизацию. ТПП разработал программу для малого бизнеса, которая позволяет определиться в применении цифровых технологий на базе малого предприятия.
О влиянии санкций на российский бизнес
Положительным моментом во введении санкций в отношении российских компаний является то, что они явились толчком для развития отечественного производства. По мнению президента ТПП, необходимо развивать соответствующий институт и технологии, чтобы Россия становилась импортонезависимой. Однако с введением санкций был нанесен урон финансовой стороне бизнеса.
Финансы, где много денег и они такие же дешёвые как в Европе и Америке — это первое. Второе- это документооборот новый. Другие традиции, другие люди. В арабском мире конечно денег много, но там иные традиции, по другому подход. Многое нужно поменять. Многие компании приостановили свои инвестиционные проекты в силу отсутствия финансирования, говорит Сергей Катырин.
О планах на 2019 год
В России существует 180 филиалов ТПП, основной задачей на 2019 год, считает президент Катырин, это достижение одинакового качества работы во всех филиалах, сообщает 56orb.
Мы очень надеемся развивать международный коммерческий арбитражный суд в регионах, у нас такое право появилось. И мы хотели бы эту сеть филиалов развивать, заявил Катырин.
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