Конструкторское бюро взыскало с УВЗ 34,6 миллиона рублей за проектировку цехов

11 марта 2016 года между «КБ высотных и подземных сооружений» и НПК «Уралвагонзавод» был заключен договор на исполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции кузнечно-прессового производства, технического перевооружения цехов бронекорпусного производства, производства испытаний, сетей водоотведения и общезаводских очистных сооружений и центрального гальванического цеха 690 БИС.

Общая стоимость работ составляет 1,9 миллиарда рублей, из которых инженерные изыскания составляют 79,4 миллиона рублей, разработка проектной документации — 1,1 миллиарда рублей, рабочей документации — 740,1 миллиона рублей. УВЗ выплатил аванс для выполнения работ в размере 394,6 миллиона рублей. По дополнительному соглашению от 30 января 2017 года изменился объем работ, в связи с чем уменьшилась стоимость. Она составила 1,7 миллиарда рублей.

30 июля договор между компаниями расторгнут. «Уралвагонзавод», в свою очередь, обязан принять выполненные работы по акту исполнителя. «КБ высотных и подземных сооружений» просит взыскать деньги за работы, прописанные в дополнительном соглашении, а именно: 31,7 миллиона рублей в качестве задолженности, неустойку в размере 2,7 миллиона рублей в период с 20 октября 2018 года по 2 октября 2019 год и плюс неустойка по дату фактического исполнения обязательств.

Арбитражный суд Свердловской области постановил взыскать с «Уралвагонзавода» в пользу «КБ высотных и подземных сооружений» 34,6 миллиона рублей с продолжением начисления неустойки по день фактической оплаты задолженности.