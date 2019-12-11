На Урале 180 организаций ЖКХ задолжали ресурсникам 950 миллионов рублей
Сегодня, 10:39ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области энергетики вышли с исками о банкротстве 180 предприятий ЖКХ, задолжавших 950 миллионов рублей, сообщает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».
Отмечается, что организации-должники не имеют на счетах сумм, достаточных для погашения задолженности, что является признаком банкротства и может говорить о бездействии руководителей данных организаций.
Всего в регионе совокупный дог организаций ЖКХ перед поставщиками электроэнергии составляет 3,4 миллиарда рублей.
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