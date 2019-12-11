Счета нижнетагильского ВГОКа снова заморозили по решению суда
В Семнадцатом апелляционном суде рассматривалось заявление ОАО «Энергосбыт Плюс». Компания пыталась оспорить решение Арбитражного суда Свердловской области, по которому снималось ограничение, наложенное на имущественное право ОАО «ВГОК».
Ранее, 18 сентября 2013 года, между ВГОКом и ЕВРАЗ НТМК был заключен договор переработки, по которому Высокогорский горно-обогатительный комбинат должен получать платежи от НТМК. Так как ВГОК являлся организацией-должником, по решению судебного пристава его счета были заморожены. Из-за невозможности платить налоги и заработную плату сотрудникам, комбинат подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к приставу о признании его постановления незаконным. Требования ВГОКа были удовлетворены.
АО «Энергосбыт Плюс» решило обжаловать вынесенное решение, так как оспариваемое постановление затрагивает права и законные интересы компании как взыскателя по исполнительному производству ВГОКа. Также в качестве третьих лиц были привлечены ООО «ЕЭС-Гарант», АО «Свердловская энергогазовая компания», ОАО «МРСК Урала», ЗАО «Евросиб СПБ-транспортные системы», АО НПК «МЕХАНОБР-ТЕХНИКА», АО «Уралсевергаз-независимая газовая компания», ОАО «Научно-технический центр по безопасности в промышленности», Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу и ОАО «Уральский Институт Металлов».
Семнадцатый апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда и постановил отменить обеспечительные меры касательно имущественных прав организации.