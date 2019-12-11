Счета нижнетагильского ВГОКа снова заморозили по решению суда

Ранее, 18 сентября 2013 года, между ВГОКом и ЕВРАЗ НТМК был заключен договор переработки, по которому Высокогорский горно-обогатительный комбинат должен получать платежи от НТМК. Так как ВГОК являлся организацией-должником, по решению судебного пристава его счета были заморожены. Из-за невозможности платить налоги и заработную плату сотрудникам, комбинат подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к приставу о признании его постановления незаконным. Требования ВГОКа были удовлетворены.