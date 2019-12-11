Свердловский омбудсмен попросила Путина защитить россиян от кредитных кооперативов
Сегодня, 11:27ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Омбудсмен в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на встрече президента России Владимира Путина с уполномоченными по правам человека попросила защитить граждан от кредитно-потребительских кооперативов, пишет ТАСС.
Мерзлякова считает, что правоохранительные органы и Центробанк должны усилить контроль за данными организациями. Омбудсмен подчеркивает, что за последнее время в России выросло число подобных контор, которые по сути работают по принципу финансовой пирамиды.
Такие кооперативы привлекаю деньги вкладчиков под 16-20% годовых, а затем банкротятся.
У нас, в Свердловской области, с населения только один потребительский кооператив — Первый — собрал миллиард рублей, а со всего УрФО — два миллиарда рублей,говорит Мерзлякова.
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