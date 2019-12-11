Свердловский омбудсмен попросила Путина защитить россиян от кредитных кооперативов

Мерзлякова считает, что правоохранительные органы и Центробанк должны усилить контроль за данными организациями. Омбудсмен подчеркивает, что за последнее время в России выросло число подобных контор, которые по сути работают по принципу финансовой пирамиды.

Такие кооперативы привлекаю деньги вкладчиков под 16-20% годовых, а затем банкротятся.