ФНС предупредила свердловских бизнесменов об отмене ЕНВД

Свердловская ФНС предупредила 37 тысяч предпринимателей и организаций об отмене ЕНВД.

Бизнесменам сообщают, что с 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход. Таким образом, работающим по данной системе налогообложения предстоит выбрать другой способ уплаты налога из четырех. Предпринимателям и фирмам предлагается: Упрощенная система; Единый сельхоз налог; Патентная система; Налог на профессиональный доход. Определившийся с выбором владелец бизнеса обязан сам заявить о выбранной схеме. В случае, если это не будет сделано, с нового года к нему будет применяться общая система налогообложения. Для многих это может повлечь за собой дополнительные траты. Сюда включается налоги на прибыль, имущество компании, подача деклараций и ведение бухучета.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter