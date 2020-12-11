ФНС предупредила свердловских бизнесменов об отмене ЕНВД

ФНС предупредила свердловских бизнесменов об отмене ЕНВД

Сегодня, 18:22ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Свердловская ФНС предупредила 37 тысяч предпринимателей и организаций об отмене ЕНВД.

Бизнесменам сообщают, что с 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход.

Таким образом, работающим по данной системе налогообложения предстоит выбрать другой способ уплаты налога из четырех. Предпринимателям и фирмам предлагается:

  1. Упрощенная система;
  2. Единый сельхоз налог;
  3. Патентная система;
  4. Налог на профессиональный доход.

Определившийся с выбором владелец бизнеса обязан сам заявить о выбранной схеме. В случае, если это не будет сделано, с нового года к нему будет применяться общая система налогообложения. Для многих это может повлечь за собой дополнительные траты. Сюда включается налоги на прибыль, имущество компании, подача деклараций и ведение бухучета.

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