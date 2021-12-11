Интерактивная акция против коррупции прошла в Торгово-промышленной палате

В рамках мероприятия были подведены итоги девятого этапа опроса «Бизнес-Барометр коррупции», независимого исследования коррупции в предпринимательской среде. В 2020 году опрос показал, что 25% опрошенных сталкивались с коррупцией. В этом году участие в исследовании приняли более 42 тысяч предпринимателей и более 3 тысяч госслужащих. Результаты «Бизнес-Барометра» берутся за основу при разработке новых мер по борьбе с коррупцией.