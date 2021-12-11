Интерактивная акция против коррупции прошла в Торгово-промышленной палате

Мероприятие проходит ежегодно с 2016 года, его цель — нахождение новых методов противодействия коррупции. В 2021 году онлайн-конференция прошла с участием посла Нидерландов, руководителей партийных фракций Госдумы РФ, представителей министерств и ведомств, крупных коммерческих и частных компаний, научного и экспертного сообщества.
Ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями в России, за первые девять месяцев этого года составил 13 млрд рублей. Во всем мире же, по данным ООН, эта сумма превышает 2,5 млрд долларов.
Это такой бич, который существует практически во всем мире. Где-то он больше влияет на развитие экономики, где-то в меньшей степени, где-то научились с этим бороться,отметил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.
В рамках мероприятия были подведены итоги девятого этапа опроса «Бизнес-Барометр коррупции», независимого исследования коррупции в предпринимательской среде. В 2020 году опрос показал, что 25% опрошенных сталкивались с коррупцией. В этом году участие в исследовании приняли более 42 тысяч предпринимателей и более 3 тысяч госслужащих. Результаты «Бизнес-Барометра» берутся за основу при разработке новых мер по борьбе с коррупцией.
Есть национальный план, который подписал Президент страны. И торгово-промышленная палата в этом плане тоже прописана. Там есть поручения, которые мы должны выполнять. В том числе вот и бизнес-барометр коррупции,подчеркнул Сергей Катырин.
В 2022 году Торгово-промышленная палата планирует сконцентрироваться на борьбе с коррупцией в сфере господдержки бизнеса.