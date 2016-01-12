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В Свердловскстате подсчитали, на сколько перед Новым годом подорожали продукты и алкоголь
Сюжеты:
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В Свердловскстате подсчитали, на сколько перед Новым годом подорожали продукты и алкоголь

12 января 2016, 11:30ЭкономикаMaurice
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