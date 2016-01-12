В Свердловскстате подсчитали, на сколько перед Новым годом подорожали продукты и алкоголь

По данным ведомства, общий показатель динамики по ценам на все виды услуг и продукции оказался не особенно высоким – рост по декабрю 2015-го к уровню декабря 2014 года составил всего 4%. Если сравнивать средние показатели по годам, учитывая все месяцы, то в 2015-м цены оказались выше, чем в 2014-м, на 5,8%.

Однако цены на продукты показали в несколько раз более высокую динамику. Еда стала лидером удорожания – без учёта алкоголя цены на неё по итогам 2015 года оказались выше, чем в 2014-м, на 21,4%, а с учётом алкоголя – на 20,4%. Если смотреть, как увеличились цены на коротком отрезке с ноября на декабрь, то всего за месяц еда подорожала на 1,7%.

Стоимость услуг и непродовольственных товаров выросла в среднем на 13-14%.