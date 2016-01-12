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За обрыв линий связи тагильская компания заплатила 85 803 рубля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За обрыв линий связи тагильская компания заплатила 85 803 рубля

12 января 2016, 11:45ЭкономикаДенис Таратонов
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