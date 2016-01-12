За обрыв линий связи тагильская компания заплатила 85 803 рубля

Компания «Неокрил» проводила земляные работы на улице Пархоменко, 1. Проведение работ не было согласовано с оператором связи и проводились без участия связистов, что является нарушением «Правил охраны линий и сооружений связи РФ».

При рытье траншеи с помощью механизированных средств, работники повредили подземный междугородний кабель «Ростелекома». Это лишило связи жителей окрестных домов. На место аварии немедленно прибыли связисты и занялись устранением повреждения. Разумеется, ремонт обошелся «Ростелекому» в определённую сумму, которую тот потребовал возместить.

Недавно закончилось разбирательство по этому делу, по результатам которого компания «Неокрил» возместила «Ростелекому» убытки, которые тот понёс, проводя ремонт. Сумма ущерба составила 85 803 рубля.

Жителям Нижнего Тагила стоит обратить внимание, что при проведении земляных, строительных, монтажных и иных работ вблизи линий связи, необходимо согласовывать их проведение с компанией, которой эти линии принадлежат.

Напомним, в декабре из-за повреждения силового кабеля без света остались жители целого микрорайона.