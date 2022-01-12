Проиндексировать пенсии на 8,6% поручил Путин правительству

Решения, которые были приняты ранее, не позволят покрыть людям расходы, связанные с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому президент предложил проиндексировать выплаты даже чуть выше инфляции, сообщил Путин на совещании с членами правительства.
На данный момент, добавил Путин, инфляция смотрится как 8,4%. Поэтому лучше сделать небольшой зазор, так как окончательных цифр инфляции пока нет.
По предварительной информации Росстата инфляция в 2021 году составила 8,39%. Это максимум с 2015 года, когда она составила 12,9%.