49% акций Нижнетагильского хлебокомбината решили пустить с молотка
В государственной казне Законодательного собрания Свердловской области находится порядка 49% акций Нижнетагильского хлебокомбината. Недавно депутаты приняли решение продать эти акции. Ожидается, что продажа принесёт в казну области более 49 миллионов рублей.
В прошлом году хлебозавод Нижнего Тагила попал в новостные ленты, после того как там произошел пожар. Какое-то время хлеб в Нижний Тагил привозили из соседних городов. С тех пор всё наладилось, предприятие выпускает 11 тонн хлеба в год. Правда, требования пожарной безопасности на хлебозаводе до сих пор оставляют желать лучшего. К такому выводу пришла прокуратура после недавней проверки. Директор был оштрафован на 15 тысяч.
Как бы то ни было, не владеющие контрольным пакетом акций депутаты решили перевести его в «живые» деньги. Изменится ли что-то на хлебозаводе после появления в совете директоров новых лиц, пока неизвестно.
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© Денис Таратонов, TagilCity.ru