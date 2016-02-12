49% акций Нижнетагильского хлебокомбината решили пустить с молотка

В прошлом году хлебозавод Нижнего Тагила попал в новостные ленты, после того как там произошел пожар. Какое-то время хлеб в Нижний Тагил привозили из соседних городов. С тех пор всё наладилось, предприятие выпускает 11 тонн хлеба в год. Правда, требования пожарной безопасности на хлебозаводе до сих пор оставляют желать лучшего. К такому выводу пришла прокуратура после недавней проверки. Директор был оштрафован на 15 тысяч.