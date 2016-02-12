В Екатеринбурге неожиданно закрылся последний завод по производству алкогольных напитков
12 февраля 2016, 08:25Экономика
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Причина закрытия неизвестна.
Сюжеты: Екатеринбург
«Екатеринбургский Виншампанкомбинат», последний завод по производству алкоголя в городе, прекратил свое существование. Недавно он сдал лицензию и прекратил изготовление продукции.
Причина закрытия предприятия неизвестна. Все документы комбината были всегда в порядке, а нарушений не было вовсе. На самом заводе никаких комментариев не дают.
Виншампанкомбинат проработал с 1934 года. На предприятии производились различные алкогольные напитки: вино, коньяк, шампанское и т.д.
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