В Екатеринбурге неожиданно закрылся последний завод по производству алкогольных напитков

«Екатеринбургский Виншампанкомбинат», последний завод по производству алкоголя в городе, прекратил свое существование. Недавно он сдал лицензию и прекратил изготовление продукции.

Причина закрытия предприятия неизвестна. Все документы комбината были всегда в порядке, а нарушений не было вовсе. На самом заводе никаких комментариев не дают.

Виншампанкомбинат проработал с 1934 года. На предприятии производились различные алкогольные напитки: вино, коньяк, шампанское и т.д.