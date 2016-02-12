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«Зарплата - миллион на троих, а персонал думают сокращать»: в МУП «Тагилдорстрой» началась проверка руководящего состава
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Зарплата - миллион на троих, а персонал думают сокращать»: в МУП «Тагилдорстрой» началась проверка руководящего состава

12 февраля 2016, 11:25ЭкономикаАлександра Логинова
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