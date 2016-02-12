«Зарплата - миллион на троих, а персонал думают сокращать»: в МУП «Тагилдорстрой» началась проверка руководящего состава

В связи с этим в МУП «Тагилдорстрой» задумались над оптимизацией расходов. По словам и.о. директора предприятия Сергея Шмакова, решение ситуации на предприятии будет зависеть от финансирования и пока никаких решений нет.

Вчера Сергей Носов дал распоряжение подготовить приказ на отстранение от должности Главбуха. А сегодня на аппаратном совещании он также поручил провести «чистку» руководящего состава МУП «Тагилдорстрой» рассказывает TagilCity.ru источник.

Информацию о данном разбирательстве подтвердили и в пресс-службе Администрации города:

Пока никаких приказов нет, проводится проверка, на основании нее уже можно будет предъявлять кому-то какие-то претензии.

По данным источника, Глава города озвучил зарплату трёх основных руководителей данного МУПа: главный инженер Александр Федорович Тертица ежемесячно получает 400-450 тысяч рублей. Директор Тюменцев Владимир Яковлевич - 350-450 тысяч рублей, а главный бухгалтер 250-305 тысяч рублей.

На троих эти люди имеют в месяц не меньше 1 миллиона рублей! Как можно говорить о нехватке средств на содержание дорог, получая такие зарплаты? В это же время начальники участков на предприятии получают всего 15-45 тысяч рублей, инженерно-технические работники - от 15 до 35 тысяч говорит собеседник редакции.

По данным федеральной службы судебных приставов, у главного бухгалтера Ольги Докучаевой на данный момент числятся неоплаченными 3 штрафа от ГИБДД за нарушение ПДД: от 9 и 15 февраля, а также 21 сентября 2015 года - в общей сумме на 1 500 рублей.

Итоги проверки и решения, которые будут приняты по ее результатам, будут озвучены уже на следующей неделе. Напомним, накануне Сергей Носов провел заседание по вопросам противодействия коррупции в Нижнем Тагиле.