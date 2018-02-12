Квоты на вылов рыбы в РФ выгодны только западным странам

Съезды уже не проводились в течение пяти лет. Срок действия квот завершатся в 2019 году. Сторонники действующей системы планируют в марте подать коллективное письмо основному кандидату на пост президента РФ. Они считают, что, если внести изменения в эту схему, то появится социальная напряженность, которая властям не нужна говорится в публикации.

Отмечается, что в РФ уже свыше 10 лет стоимость рыбы в три раза дороже курицы. По мнению экспертов, выловленную рыбу по выгодным ценам продают другим странам, а они передают морепродукты обратно по экспортной стоимости.

Это связано со сложившимся принципом распределения квот на вылов рыбы. Сейчас отсутствует конкуренция в отрасли ассоциации добытчиков морепродуктов и появляется коррупция. К примеру, в 2011 году на бирже появились акции холдинга из Гонгконга. Он являлся владельцем 60% российских квот на вылов российского минтая. Выяснилось, что множество компаний, входящих в Ассоциацию добытчиков минтая, имели статус российских организаций. При этом они контролировались китайскими компаниями. Из-за этого четыре года стоимость минтая искусственно поддерживалась.

Каждый год Минсельхоз определяет объемы вылова краба на основе оценки запасов. В минувшем году было разрешено выловить 76 тысяч тонн краба. По данным экспертов, в РФ крабов добывают в количестве менее 2% от всего объема биоресурсов. Отсюда и получается цена до 30 долларов за килограмм. Иностранных покупателей устраивает эта стоимость, хорошие деньги получают и добытчики. В 2017 году экспортировали свыше 44 тысяч тонн продукции на сумму свыше 480 миллионов долларов.

При этом в госбюджет от этой деятельности нет серьезных поступлений. Налог за тонну краба составляет 35 тысяч рублей. При увеличении дохода в бюджет улучшится инфраструктура регионов Дальнего Востока. Если принцип распределения квот будет сохранен, то новые инвесторы не появятся, а текущие не хотят инвестировать.

По мнению специалистов, необходимо перевести распределение квот на аукционную систему. Тогда инвесторы смогут их покупать на конкурсной основе. Сторонники действующей схемы считают, что отрасль умрет из-за отсутствия средств на приобретение квот у потенциального покупателя, что может вызвать рост социальной напряженности. Однако, по мнению экспертов, это размытое понятие, так как число рабочих мест не изменится.