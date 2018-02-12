Проект реконструкции Театра Кукол в Нижнем Тагиле обойдется в 11 миллионов рублей

Нижний Тагил планирует в 2018 году определиться с подрядчиком, который займется реконструкцией Театра Кукол. Как пояснил глава города, создание проекта оценивается в 11 млн рублей. Сколько будет стоить сама реконструкция кукольного театра, пока неизвестно.

Разработка проекта по ФОКу стоила 12 млн рублей, при этом на здание ушло около 600 млн рублей. Проект реконструкции Театра Кукол будет стоить около 11 млн. Поэтому тот, кто умеет считать в пропорциях, может сам примерно вычислить итоговую сумму, которая уйдет на реконструкцию отметил Сергей Носов.

Глава рассказал, что от Нижнего Тагила уже было написано письмо в область. В 2018 году планируется разыграть конкурс на реконструкцию кукольного театра и определиться с подрядчиком.

Мы сможем в рамках указа президента, в рамках развития наполнить не только красивыми словами значение Нижнего Тагила в истории Урала и России, но и делами подытожил свои слова Сергей Носов.

Ранее сообщалось о том, что реконструкция Театра Кукол должна завершиться к 2019 году: там планируется ремонт зала и обновление оборудования.