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Проект реконструкции Театра Кукол в Нижнем Тагиле обойдется в 11 миллионов рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проект реконструкции Театра Кукол в Нижнем Тагиле обойдется в 11 миллионов рублей

12 февраля, 22:05Экономика
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