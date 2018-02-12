Россияне в 2017 году получили 300 млн посылок посредством интернет-торговли
12 февраля, 08:00Экономика
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В 2017 году россияне получили 300 миллионов посылок за счёт международной интернет-торговли. Специалисты отмечают высокую динамику такого вида торговли, которая в последние десять лет не сбавляет обороты.
Руководитель Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов отметил следующее:
Действительно, у нас почти каждый год в течение последних 10 лет наблюдается двукратный рост потока товаров, которые перемещаются в рамках так называемой интернет-торговли.
В частности, в 2017 году около 275 миллионов посылок были переданы «Почтой России». Остальная часть поступила через других операторов. Так, получился значительный объем в сфере трансграничной торговли.
Подавляющее большинство посылок и бандеролей (девять десятых) жители России получают через почту. 90% из этого потока приходится на товары из Китая. В таможенной службе отмечают, что в России был зафиксирован самый высокий порог ввоза посылок для физлиц во всём мире.
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