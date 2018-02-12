Россияне в 2017 году получили 300 млн посылок посредством интернет-торговли

Руководитель Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов отметил следующее:

Действительно, у нас почти каждый год в течение последних 10 лет наблюдается двукратный рост потока товаров, которые перемещаются в рамках так называемой интернет-торговли.

В частности, в 2017 году около 275 миллионов посылок были переданы «Почтой России». Остальная часть поступила через других операторов. Так, получился значительный объем в сфере трансграничной торговли.

Подавляющее большинство посылок и бандеролей (девять десятых) жители России получают через почту. 90% из этого потока приходится на товары из Китая. В таможенной службе отмечают, что в России был зафиксирован самый высокий порог ввоза посылок для физлиц во всём мире.