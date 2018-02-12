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Россияне в 2017 году получили 300 млн посылок посредством интернет-торговли
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россияне в 2017 году получили 300 млн посылок посредством интернет-торговли

12 февраля, 08:00Экономика
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