Стоимость одного доллара составит 68 рублей в 2020 году

В феврале 2018 года стоимость 1 доллара США снизилась до 58 рублей, за 1 евро теперь отдают 71 рубль. На изменение цены в первую очередь влияет снижение стоимости нефти, заявляют экономисты.

Специалисты ЦБ РФ спрогнозировали, что к 2020 году стоимость 1 доллара будет составлять 68 рублей. Несмотря на незначительный рост, в дальнейшем американская валюта не вырастет выше уровня, обозначенного Центробанком России.

В конце декабря 2017 года ЦБ РФ заявлял, что не будет бороться с инфляцией в 2018 году по причине укрепления отечественной валюты.