Сыроварня и молочная ферма могут появиться в Висимо-Уткинске

Глава города осмотрел плотину и территорию предполагаемого размещения сыроварни и молочной фермы, a также мост через реку Грязнушка. Для подготовки проекта ремонта моста и плотины Носов поручил подготовить документы для градостроительного совета и рекомендовал уделить особое внимание расширению проезжей зоны и организации дороги для пешеходов.

В ходе совещания Глава города подчеркнул, что готов способствовать развитию производства и внутреннего туризма сельских территорий. Поступившее от одного из предпринимателей предложение об организации молочной фермы с сыроваренным производством было поддержано Сергеем Носовым. По его мнению, это стимулирует развитие территории и привлечет туристов.

По сообщению Администрации Нижнего Тагила, важность поставленных вопросов Носов резюмировал в конце совещания.

13 февраля мы встречаемся с губернатором Свердловской области и предпринимателями и будем обсуждать тему создания свободной экономической зоны в районе горы Белой. Думаю, что создание подобных анклавов в наших сельских территориях так же может быть перспективным и экономически выгодным сказал Глава города