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«Промтрансинвест» отсудил у тагильского УВЗ 10 млн рублей за неисправности вагонов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Rust 230041 1920

«Промтрансинвест» отсудил у тагильского УВЗ 10 млн рублей за неисправности вагонов

12 февраля, 12:18ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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