«Промтрансинвест» отсудил у тагильского УВЗ 10 млн рублей за неисправности вагонов
Нижнетагильский УВЗ проиграл суд АО «Промтрансинвест» на сумму 10 млн рублей. Причиной судебной тяжбы стали дефекты, обнаруженные во время эксплуатации, поставленных УВЗ вагонов.
В Арбитражный суд обратилось АО «Промтрансинвест» с требованием взыскать с УВЗ понесенные убытки в размере 10 млн рублей. Судом установлено, что в 2011 году между предприятиями были заключены договоры на поставку железнодорожных вагонов. Пунктом 2.2 договоров установлен гарантийный срок 3 года на вагоны и специальные гарантийные сроки, в частности, 8 лет для поглощающих аппаратов, 5 лет для боковых рам и надрессорных балок.
В период гарантийного срока на вагонах были обнаружены неисправности, что оформлено актом-рекламацией.
В процессе эксплуатации вагонов в течение гарантийного срока на 170 вагонах были обнаружены неисправности, в результате чего вагоны были направлены в ремонт. На каждый забракованный вагон, узел, деталь был оформлен акт-рекламация по форме ВУ-41М. В соответствии с актами-рекламациями установлены причины неисправности – некачественное изготовление деталей и вагонов. Расходы истца по устранению данных неисправностей составили 10 006 604,07 рублей,значится в материалах арбитражного дела.
Ответчик в судебном заседании сообщил, что на момент передачи в эксплуатацию вагоны были исправны. Суд отклонил данное заявление по причине того, что данный факт не исключает возможности выявления или возникновения неисправностей в процессе эксплуатации. Таким образом, поставщик несет ответственность за возникшие неисправности на протяжении всего гарантийного периода. Факт того, что АО «Промтрансинвест» осуществляло ремонт вагонов за свой счет, в суде подтвержден документально.
Представители УВЗ в суде сообщили, что не были уведомлены документально о неисправностях вагонов.
В адрес ответчика истцом направлялись уведомления о гарантийных случаях. Кроме того, депо ремонта направляло в адрес ответчика соответствующие телеграммы. Ответчик получил уведомления о ненадлежащем качестве товара, однако своими правами, о лишении которых заявляет в судебном разбирательстве, не пользовался,следует из материалов дела.
Кроме того, ответчик должен был самостоятельно отслеживать случаи расцепки вагонов и проводить расследования возникших ситуаций.
УВЗ пояснило, что реагирует на все обращения по гарантийным обязательствам, если они поступают без нарушения сроков.
Гарантийная работа в АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» ведется в строгом соответствии с законодательством РФ, действующими Регламентами и условиями договоров поставки. Все извещения о качестве продукции рассматриваются в установленном порядке. Представители Общества оперативно реагируют на извещения и выезжают в места отцепок вагонов. Однако некоторые извещения направляются с нарушением сроков и требований, установленных действующим Регламентом, что лишает АО «Научно - производственная корпорация «Уралвагонзавод» возможности участия представителя в расследовании конкретных случаев,сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.
АО «Промтрансинвест» в материалы дела представлены акты-рекламации, которые устанавливают в качестве причины возникновения неисправности ненадлежащее качество изготовления вагона, что свидетельствует о том, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до момента эксплуатации. Выводы комиссии, изложенные в актах-рекламациях, УВЗ не оспорены. Сведения о каких-либо нарушениях правил эксплуатации ответчиком также не представлены.
Суд постановил удовлетворить исковые требования АО «Промтрансинвест» и взыскать с АО НПК «УВЗ» в Нижнем Тагиле 10 млн рублей, а также размер госпошлины - 73 тысячи рублей.
УВЗ оставило за собой право по закону обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.
При защите интересов в суде АО «Научно - производственная корпорация «Уралвагонзавод» использует предусмотренные законодательством РФ процессуальные права, в том числе и право на обжалование решений в вышестоящие инстанции,пояснили редакции в пресс-службе УВЗ.
АО «Промтрансинвест», по данным ЕГРЮЛ, находится под управлением ООО «УК «НТС», входящую в холдинг «НТС», зарегистрированный на Кипре.
Чистая прибыль АО «Промтрансинвест» в 2017 году составила 2,3 млрд рублей.