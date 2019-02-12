«Промтрансинвест» отсудил у тагильского УВЗ 10 млн рублей за неисправности вагонов

В Арбитражный суд обратилось АО «Промтрансинвест» с требованием взыскать с УВЗ понесенные убытки в размере 10 млн рублей. Судом установлено, что в 2011 году между предприятиями были заключены договоры на поставку железнодорожных вагонов. Пунктом 2.2 договоров установлен гарантийный срок 3 года на вагоны и специальные гарантийные сроки, в частности, 8 лет для поглощающих аппаратов, 5 лет для боковых рам и надрессорных балок.

В период гарантийного срока на вагонах были обнаружены неисправности, что оформлено актом-рекламацией.

В процессе эксплуатации вагонов в течение гарантийного срока на 170 вагонах были обнаружены неисправности, в результате чего вагоны были направлены в ремонт. На каждый забракованный вагон, узел, деталь был оформлен акт-рекламация по форме ВУ-41М. В соответствии с актами-рекламациями установлены причины неисправности – некачественное изготовление деталей и вагонов. Расходы истца по устранению данных неисправностей составили 10 006 604,07 рублей,значится в материалах арбитражного дела.

Ответчик в судебном заседании сообщил, что на момент передачи в эксплуатацию вагоны были исправны. Суд отклонил данное заявление по причине того, что данный факт не исключает возможности выявления или возникновения неисправностей в процессе эксплуатации. Таким образом, поставщик несет ответственность за возникшие неисправности на протяжении всего гарантийного периода. Факт того, что АО «Промтрансинвест» осуществляло ремонт вагонов за свой счет, в суде подтвержден документально.

Представители УВЗ в суде сообщили, что не были уведомлены документально о неисправностях вагонов.

В адрес ответчика истцом направлялись уведомления о гарантийных случаях. Кроме того, депо ремонта направляло в адрес ответчика соответствующие телеграммы. Ответчик получил уведомления о ненадлежащем качестве товара, однако своими правами, о лишении которых заявляет в судебном разбирательстве, не пользовался,следует из материалов дела.

Кроме того, ответчик должен был самостоятельно отслеживать случаи расцепки вагонов и проводить расследования возникших ситуаций.

УВЗ пояснило, что реагирует на все обращения по гарантийным обязательствам, если они поступают без нарушения сроков.

Гарантийная работа в АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» ведется в строгом соответствии с законодательством РФ, действующими Регламентами и условиями договоров поставки. Все извещения о качестве продукции рассматриваются в установленном порядке. Представители Общества оперативно реагируют на извещения и выезжают в места отцепок вагонов. Однако некоторые извещения направляются с нарушением сроков и требований, установленных действующим Регламентом, что лишает АО «Научно - производственная корпорация «Уралвагонзавод» возможности участия представителя в расследовании конкретных случаев,сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.

АО «Промтрансинвест» в материалы дела представлены акты-рекламации, которые устанавливают в качестве причины возникновения неисправности ненадлежащее качество изготовления вагона, что свидетельствует о том, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до момента эксплуатации. Выводы комиссии, изложенные в актах-рекламациях, УВЗ не оспорены. Сведения о каких-либо нарушениях правил эксплуатации ответчиком также не представлены.

Суд постановил удовлетворить исковые требования АО «Промтрансинвест» и взыскать с АО НПК «УВЗ» в Нижнем Тагиле 10 млн рублей, а также размер госпошлины - 73 тысячи рублей.

УВЗ оставило за собой право по закону обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

При защите интересов в суде АО «Научно - производственная корпорация «Уралвагонзавод» использует предусмотренные законодательством РФ процессуальные права, в том числе и право на обжалование решений в вышестоящие инстанции,пояснили редакции в пресс-службе УВЗ.

АО «Промтрансинвест», по данным ЕГРЮЛ, находится под управлением ООО «УК «НТС», входящую в холдинг «НТС», зарегистрированный на Кипре.