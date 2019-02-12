Свердловская область заняла 29-ое место в рейтинге регионов по доступности бензина
12 февраля, 07:30ЭкономикаФото: pxhere.com
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Аналитики посчитали объём бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свою среднемесячную зарплату жители разных регионов России. В результате был получен рейтинг субъектов Российской Федерации по доступности бензина для населения.
Первую строчку рейтинга занял Ямал, где местный житель может купить на среднюю зарплату 2006 литров АИ-92. 534 литра топлива смогут купить жители Адыгеи, которая заняла последнее место в рейтинге. Власти региона объяснили такие показатели низкими зарплатами в республике.
Свердловская область заняла 29-ое место. Согласно результатам исследования, на среднюю заработную плату свердловчане смогут купить 784 литра бензина. При этом стоимость марки АИ-92 в регионе на середину января 2019 года составляет 41 рубль 18 копеек.
Рейтинг составили эксперты агентства «РИА Рейтинг» по заказу «РИА Новости» на основе данных Росстата, сообщает сайт информационного агентства.
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