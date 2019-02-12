Свердловская область заняла 29-ое место в рейтинге регионов по доступности бензина

Первую строчку рейтинга занял Ямал, где местный житель может купить на среднюю зарплату 2006 литров АИ-92. 534 литра топлива смогут купить жители Адыгеи, которая заняла последнее место в рейтинге. Власти региона объяснили такие показатели низкими зарплатами в республике.