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Свердловская область заняла 29-ое место в рейтинге регионов по доступности бензина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская область заняла 29-ое место в рейтинге регионов по доступности бензина

12 февраля, 07:30ЭкономикаФото: pxhere.com
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