Свердловская область заняла четвёртое место в стране по объёму дефицита бюджета

Также по их данным, больший дефицит наблюдается только у Башкирии (16,3 миллиарда), Москвы (53,3 миллиарда) и Московской области (74,4 миллиарда).

Сообщается, что причина дефицита кроется в выпадающих доходах от исключения движимого имущества из объектов налогообложения. В 2018 году субъекты федерации были обеспечены финансовой поддержкой из федерального бюджета, чтобы компенсировать выпадающие доходы. Помимо этого, агенство пишет, что в 2018 году в бюджеты регионов были зачислены разовые конъюнктурные доходы.

За счет указанных поступлений были сформированы остатки на начало 2019 года на счетах бюджетов субъектов, которые активно расходовались регионами в 2019 году. Это привело к увеличению числа регионов, исполнивших бюджеты с профицитом в 2018 году, и увеличению числа регионов, исполнивших бюджеты с дефицитом в 2019 году, в основном в субъектах с устойчивой ситуацией с исполнением бюджетов (Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Свердловская область),цитирует Znak.com Минфин РФ.