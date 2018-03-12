Торги состоялись: «Тагилкнига» продана за 70 млн рублей
12 марта, 12:10Экономика
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12 марта в Нижнем Тагиле состоялись торги по реализации муниципальной доли ООО «Тагилкнига». Книжную сеть продали за 70 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сеть книготорговых магазинов, состоящую из 9 торговых точек, приобрел предприниматель Александр Качурин. Руководить имуществом станет его бизнес-партнер Игорь Кохман.
Новый собственник, по сообщению ИА «Новый город», собирается сохранить профиль большинства приобретенных торговых точек в Нижнем Тагиле.
В конце 2017 года торги по продаже доли ООО «Тагилкнига» были сорваны из-за отзыва заявок в последний момент.
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