Торги состоялись: «Тагилкнига» продана за 70 млн рублей

Сеть книготорговых магазинов, состоящую из 9 торговых точек, приобрел предприниматель Александр Качурин. Руководить имуществом станет его бизнес-партнер Игорь Кохман.

Новый собственник, по сообщению ИА «Новый город» , собирается сохранить профиль большинства приобретенных торговых точек в Нижнем Тагиле.

В конце 2017 года торги по продаже доли ООО «Тагилкнига» были сорваны из-за отзыва заявок в последний момент.