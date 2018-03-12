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Торги состоялись: «Тагилкнига» продана за 70 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Торги состоялись: «Тагилкнига» продана за 70 млн рублей

12 марта, 12:10Экономика
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