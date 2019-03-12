Более 10 000 проектов в России претендуют на президентские гранты
Сегодня, 09:36ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Фонд президентских грантов в России получил более 2 000 проектов от некоммерческих организаций. Еще 10 000 находятся в стадии заполнения.
Заявки принимаются с 1 по 15 февраля. Следующий прием заявок от участников состоится в период с 10 июня по 31 июля.
В 2019 году на президентские гранты выделено 8 млрд рублей, такая же сумма запланирована на 2020 и 2021 годы, пишут «Новые Известия».
Подать заявку можно заполнив форму на сайте фонда.
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