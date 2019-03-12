Более 10 000 проектов в России претендуют на президентские гранты

Заявки принимаются с 1 по 15 февраля. Следующий прием заявок от участников состоится в период с 10 июня по 31 июля.

В 2019 году на президентские гранты выделено 8 млрд рублей, такая же сумма запланирована на 2020 и 2021 годы, пишут «Новые Известия».