Финансирование «Титановой долины» за 10 лет обошлось в 3,6 миллиарда рублей

Согласно документу «Информация о финансировании особой экономической зоны „Титановая долина“ за счет бюджетных источников в 2011–2020 годах» из федерального бюджета было направлено 4,78 миллиарда рублей, из них израсходовано было 3,66 миллиарда рублей.

В 2014 году на реализацию проекта было выделено 650 миллионов рублей из федерального бюджета и дополнительно 841 миллион рублей из областных денег. В 2015 году эта сумма составила 350 миллионов рублей. В 2020 году бюджетом выделено для «Титановой долины» еще 94 миллиона рублей.

Среди особых проблем «Титановой долины» называют резидентов, с которыми пришлось прервать сотрудничество. В 2014 году по суду было расторгнуто соглашение с компанией «АС Пром», а в 2019 году компания «СТОД-Урал» отказалась от сотрудничества с ОЭЗ из-за отсутствия железнодорожной инфраструктуры.