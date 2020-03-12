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#300лет
Финансирование «Титановой долины» за 10 лет обошлось в 3,6 миллиарда рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Финансирование «Титановой долины» за 10 лет обошлось в 3,6 миллиарда рублей

Сегодня, 15:09ЭкономикаФото: Титановая долина
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