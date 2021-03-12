На ремонт лифтов в Нижний Тагил получит дополнительно семь миллионов рублей

Напомним, всего в Нижнем Тагиле планировалось заменить 114 лифтов в 2021 году. Кроме того, вместе с ними будет монтирована система автоматической пожарной сигнализации. Финансировать работы будет региональный оператор на условиях рассрочки, которая должна быть выплачена в течение трех лет. В программу включено 40 домов. Всего в Свердловской области планируется провести работы с более чем 900 единицами лифтового оборудования.