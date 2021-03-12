На ремонт лифтов в Нижний Тагил получит дополнительно семь миллионов рублей

На ремонт лифтов в Нижний Тагил получит дополнительно семь миллионов рублей

Сегодня, 14:50ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Более семи миллионов рублей будет дополнительно выделено Нижнему Тагилу для ремонта лифтов в многоквартирных домах.

72,25 миллиона рублей на замену лифтов первой в России получит Свердловская область от Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Регион первым подал заявку на финансовую поддержку на частичную компенсацию расходов по замене лифтов в домах со спецсчетами, сообщает департамент информационной политики области.

По словам свердловского МинЖКХ Николая Смирнова, в бюджете области на замену лифтов выделено 200 миллионов рублей. Планировалось заменить подъемники в 211 домах Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Каменска-Уральского. Теперь планируется дополнительно отремонтировать еще не менее 40 лифтов.

Более семи миллионов рублей получит Нижний Тагил и около 25 миллионов — Екатеринбург. Оставшиеся средства планируется задействовать в софинансировании программных мероприятий.

Напомним, всего в Нижнем Тагиле планировалось заменить 114 лифтов в 2021 году. Кроме того, вместе с ними будет монтирована система автоматической пожарной сигнализации. Финансировать работы будет региональный оператор на условиях рассрочки, которая должна быть выплачена в течение трех лет. В программу включено 40 домов. Всего в Свердловской области планируется провести работы с более чем 900 единицами лифтового оборудования.

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