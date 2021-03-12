Ремонт школы № 24 на Руднике в Нижнем Тагиле обойдется в 120 миллионов рублей

Ремонт школы № 24 на Руднике в Нижнем Тагиле обойдется в 120 миллионов рублей

Сегодня, 12:47ЭкономикаФото: Google.Maps
Начался поиск подрядчика для ремонта школы № 24 на Руднике в Нижнем Тагиле. Начальная цена контракта составит почти 120 миллионов рублей.

Конкурс объявлен МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Заявки на тендер будут приниматься до 22 марта. Начальная сумма контракта назначена в размере более 119,6 миллиона рублей.

Согласно договору, подрядчик должен будет провести капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 24 на улице Сланцевая, 13а. В тексте указано, что выигравшая конкурс организация берет на себя планирование и проведение подготовительных работ и геодезических изысканий, проводит демонтаж существующих коммуникаций.

Также подрядчик с момента начала строительных работ будет обязан установить на площадках IP-камеры видеонаблюдения, которые обязуется поддерживать в работоспособном состоянии круглосуточно. Отмечается, что данная мера предусмотрена для контроля за работами, численностью персонала.

Кроме того, организация охраны объекта также будет находится в ответственности подрядной организации.

Работы должны быть завершены не позднее 30 ноября 2021 года.

Напомним, ученики МБОУ СОШ № 24 на время работ будут переведены в школу № 3 на улице Перова, 133. В 2021 году в Нижнем Тагиле планируется капитальный ремонт школ № 23 на Вые и № 24 на Руднике. Кроме того, будет отремонтирована школа № 12 в Усть-Утке.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы