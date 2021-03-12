Ремонт школы № 24 на Руднике в Нижнем Тагиле обойдется в 120 миллионов рублей

Напомним, ученики МБОУ СОШ № 24 на время работ будут переведены в школу № 3 на улице Перова, 133. В 2021 году в Нижнем Тагиле планируется капитальный ремонт школ № 23 на Вые и № 24 на Руднике. Кроме того, будет отремонтирована школа № 12 в Усть-Утке.