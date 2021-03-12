Ремонт школы № 24 на Руднике в Нижнем Тагиле обойдется в 120 миллионов рублей

Конкурс объявлен МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Заявки на тендер будут приниматься до 22 марта. Начальная сумма контракта назначена в размере более 119,6 миллиона рублей.
Согласно договору, подрядчик должен будет провести капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 24 на улице Сланцевая, 13а. В тексте указано, что выигравшая конкурс организация берет на себя планирование и проведение подготовительных работ и геодезических изысканий, проводит демонтаж существующих коммуникаций.
Также подрядчик с момента начала строительных работ будет обязан установить на площадках IP-камеры видеонаблюдения, которые обязуется поддерживать в работоспособном состоянии круглосуточно. Отмечается, что данная мера предусмотрена для контроля за работами, численностью персонала.
Кроме того, организация охраны объекта также будет находится в ответственности подрядной организации.
Работы должны быть завершены не позднее 30 ноября 2021 года.
Напомним, ученики МБОУ СОШ № 24 на время работ будут переведены в школу № 3 на улице Перова, 133. В 2021 году в Нижнем Тагиле планируется капитальный ремонт школ № 23 на Вые и № 24 на Руднике. Кроме того, будет отремонтирована школа № 12 в Усть-Утке.