Выплату пособий на детей предлагается ограничить для подозрительно бедных россиян

Выплаты на детей подозрительно бедным россиянам предложил проанализировать Минтруда

Выплату пособий на детей предлагается ограничить в России для граждан, которые имеют существенное, по меркам страны, имущество и формально низкие доходы.

Схема выплат пособия на детей с трех до семи лет корректируется на 2021 год. Она становится более адресной. Министерство труда после множества обращений регионов и НКО предложил ограничить по всей стране выплаты семьям, обладающим формально низкими доходами, а также существенным имуществом, пишет «Коммерсант». 10 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении суммы выплат на детей, а также новых правилах. Так, в среднем сейчас выплаты составляют 5,5 тысячи рублей, что является половиной прожиточного минимума на ребенка. Однако по новым правилам эта сумма будет достигать 75% и 100% прожиточного минимума. Главным условием участия в программе был доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Это позволяло части адресатов, имеющих неформальные доходы, получать помощь. В связи с этим на 2021 год Минтруд предложил соцполитике нестандартное решение проблемы — впервые на федеральном уровне семьям с формально низким доходом и наличием существенного имущества препятствовать получению пособия. Предлагается создать для семей границы. Так, по мнению Минтруда, бедной не может считаться семья, имеющая несколько домов с площадью более 40 квадратных метров на человека. Однако бедная семья может иметь дом, дачу, участок земли 0,25 га, гараж, новое авто, но с оговорками, мотоцикл, трактор и сбережения порядка 200 тысяч рублей. Таким образом, семья, имеющая высокий уровень потребления, не будет получать пособия. Еще одно нововведение — «правило нулевого дохода». Если семья не имеет ни одного легального дохода, то ей выплаты не положены. Власти признают право людей не работать или иметь «серый» доход, но не видят смысла обеспечивать их. Минтруд предполагает, что такая мера позволит подойти к идее полного «покрытия недостающих доходов» в беднейших семьях.

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