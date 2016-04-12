На Урале предприятия «распробовали» MNP

Главная тенденция на корпоративном рынке Урала – рост переноса номеров в рамках услуги MNP. Наиболее активными в мобильной портации стали организации Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

За год темпы перехода в сеть «МегаФон» ускорились почти в 3 раза: в марте 2016 года к оператору перешло на 189% больше абонентов b2b-рынка, чем в аналогичный период 2015 года.

Наибольшее количество заявок на «отмену мобильного рабства» за последний месяц подали промышленные предприятия, строительные компании, организации сферы услуг, торговли и недвижимости.

Услуга MNP в последнее время набирает популярность на корпоративном рынке. Компании выбирают качество связи по доступной цене, сохраняя служебные номера, хорошо известные клиентам и бизнес-партнерам. При этом нашими выгодными условиями могут воспользоваться не только сотрудники предприятий, но и их родные и близкие. В рамках программы «Наши Люди» родственники и друзья работников организаций могут подключить услуги оператора по корпоративным тарифам, экономя до 20% расходов отметил Евгений Иванов, директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» на Урале.