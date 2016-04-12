Свердловская область может лишиться картошки – у фермеров не осталось денег на посевную

В прошлом году аграрии собрали около 750 тысяч тонн «земляных яблок» - это на 50 тысяч тонн меньше, чем в 2014 году. И хотя дефицит овощей не возник, цены на картошку упали в два раза.

По словам директора агрофирмы «Байкаловское» Алексея Кошелева, в сентябре килограмм картофеля стоил 12 рублей, сейчас не покупают и за 6. А прошлом году, в это же время, торговали по 16-17 рублей.

Некоторые свердловские фермеры планируют выйти из сложившейся ситуации, потратив на посевную деньги с продажи других продуктов. Например, молока. У кого иных доходов нет, будут вынуждены посадить значительно меньше картофеля или вовсе пропустить сезон посева.

Кроме того, фермерам все также сложно получить субсидии в Россельхозбанке – только на оформление пакета документов уходит порядка 4-х месяцев.

В этом году, по словам областного министра АПК и продовольствия Сергея Шарапова, урожай картофеля должен составить не меньше 748 тысяч тонн. Как сообщают в правительстве области, из федеральной и областной казны аграрии получили 710 млн рублей. Еще 341 млн предоставили банки. Также, молзаводы предоставили фермерам 782 млн рублей - аванс на последующую поставку молока.