Свердловская область может лишиться картошки – у фермеров не осталось денег на посевную
За сезон цены на клубнеплод упали вдвое. Но агрофирмам удалось выйти хотя бы в ноль: потратили столько, сколько получили. И сейчас свердловским фермерам не хватает денег, чтобы провести посевную, сообщает Ura.ru.
В прошлом году аграрии собрали около 750 тысяч тонн «земляных яблок» - это на 50 тысяч тонн меньше, чем в 2014 году. И хотя дефицит овощей не возник, цены на картошку упали в два раза.
По словам директора агрофирмы «Байкаловское» Алексея Кошелева, в сентябре килограмм картофеля стоил 12 рублей, сейчас не покупают и за 6. А прошлом году, в это же время, торговали по 16-17 рублей.
Некоторые свердловские фермеры планируют выйти из сложившейся ситуации, потратив на посевную деньги с продажи других продуктов. Например, молока. У кого иных доходов нет, будут вынуждены посадить значительно меньше картофеля или вовсе пропустить сезон посева.
Кроме того, фермерам все также сложно получить субсидии в Россельхозбанке – только на оформление пакета документов уходит порядка 4-х месяцев.
В этом году, по словам областного министра АПК и продовольствия Сергея Шарапова, урожай картофеля должен составить не меньше 748 тысяч тонн. Как сообщают в правительстве области, из федеральной и областной казны аграрии получили 710 млн рублей. Еще 341 млн предоставили банки. Также, молзаводы предоставили фермерам 782 млн рублей - аванс на последующую поставку молока.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru