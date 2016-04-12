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Свердловская область может лишиться картошки – у фермеров не осталось денег на посевную
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская область может лишиться картошки – у фермеров не осталось денег на посевную

12 апреля 2016, 12:40ЭкономикаТимофей Данилов
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