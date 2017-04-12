30 миллионов рублей налогов задолжал государству бизнесмен из Екатеринбурга
12 апреля 2017, 12:20Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Следователи Екатеринбурга направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летнего бизнесмена из столицы Урала, который задолжал 30 миллионов рублей по налогам.
Сюжеты: Екатеринбург
Преступление было выявлено в ходе проверки, проводимой налоговой инспекцией. Установлено, что бизнесмен уклонялся от уплаты налогов на протяжении почти двух лет.
В отношении неплательщика направлен иск о взыскании задолженности, арестован автомобиль. Ведется установление иного имущества, которое может находиться в собственности у бизнесмена.
Решение о назначении меры наказания примет суд, по закону мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей