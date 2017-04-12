30 миллионов рублей налогов задолжал государству бизнесмен из Екатеринбурга

Преступление было выявлено в ходе проверки, проводимой налоговой инспекцией. Установлено, что бизнесмен уклонялся от уплаты налогов на протяжении почти двух лет.

В отношении неплательщика направлен иск о взыскании задолженности, арестован автомобиль. Ведется установление иного имущества, которое может находиться в собственности у бизнесмена.

Решение о назначении меры наказания примет суд, по закону мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.