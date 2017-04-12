Почти 7 миллиардов рублей было добавлено к бюджету Свердловской области

Министр финансов Галина Кулаченко выступила с соответствующим докладом. Она сообщила, что доходная часть бюджета увеличена на 6,8 миллиардов рублей, передает Накануне .

Расходная часть будет увеличена на 9,28 миллиарда рублей. Два из них направят в дорожный фонд. Также дополнительные средства будут выделены на содержание культурных и спортивных объектов и их строительство.