Почти 7 миллиардов рублей было добавлено к бюджету Свердловской области
12 апреля 2017, 09:05Экономика
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Накануне в Свердловской области приняли поправки к бюджету региона на текущий год и плановый период 2017-2018. Законопроект был рассмотрен в трех чтениях на заседаниях ЗакСо.
Сюжеты: Екатеринбург
Министр финансов Галина Кулаченко выступила с соответствующим докладом. Она сообщила, что доходная часть бюджета увеличена на 6,8 миллиардов рублей, передает Накануне.
Расходная часть будет увеличена на 9,28 миллиарда рублей. Два из них направят в дорожный фонд. Также дополнительные средства будут выделены на содержание культурных и спортивных объектов и их строительство.
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