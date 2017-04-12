Российские дети занимают 10-е место из 18 по оценке финансовой грамотности в развитых странах (ФОТО)

С 9 по 16 апреля Минфин проводит Всероссийскую неделю финансовой грамотности. Участниками данного масштабного мероприятия стали студенты и школьники. Данная акция представляет из себя серию бесплатных образовательных мероприятий, темой которых станут бережное потребление, основы сбережений, а также защита прав потребителей.

Как сообщил заместитель финансового министерства РФ Сергей Сторчак, с каждым годом все больше россиян стали интересоваться и принимать участие в мероприятиях по просвещению в вопросах финансовой грамотности.

Торжественная церемония открытия Недели финансовой грамотности состоялась 9 апреля в городе мастеров Мастерславль.

Также он отметил, что с 2011 года, когда проект только стартовал в России, изменилось многое, и проведена большая работа в этом направлении. В настоящее время данная тема стала очень популярной среди госорганов, ведомств и НКО.

За шесть лет разработано 40 образовательных программ по теме финансовой грамотности для разных категорий населения – от дошкольников до пенсионеров. Созданы федеральные и региональные методические центры по обучению специалистов, которые обучают россиян разных возрастов финансовой грамотности. По результатам их работы наблюдается заметный прогресс.

В международном исследовании, проведенном в 2012 году среди детей и молодежи, Россия заняла 10-е место среди 18 стран, участвовавших в тестировании, расположившись между США и Францией.

Аналогичное исследование было проведено и среди взрослого населения. В нем Россия заняла 25-е место из 30: данный показатель находится в одном диапазоне с такими странами, как Венгрия, Белоруссия, Польша.

Осенью в России пройдет Неделя сбережений для взрослых, во время которой будут освещены темы инвестиций и связанных с ними рисков, семейного бюджета и других важных тем в сфере финансовой грамотности, об этом сообщает газета «Известия».