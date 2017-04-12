Скорость дороже денег

Обстоятельства, когда вдруг возникает нужда срочно иметь деньги, случались в жизни практически с каждым человеком. И тогда переплата за полученный кредит становится не так важна, как необходимость получить деньги в кратчайшие сроки. Вот как раз в таких ситуациях на выручку приходит онлайн-заем.

Максимально быстро – от одной до 30 минут – рассматривается ваша заявка на заем, и вот в ваших руках оказывается необходимая сумма, которую вы так желали иметь. И вы никуда не выходили из дома, не оформляли целую кипу бумаг, ни у кого не просили, объясняя свое стесненное в средствах положение. Сплошные плюсы.

Вспомните или представьте, что делает человек, который собирается взять банковский кредит. Потенциальный клиент готовится к этому заранее: собирает необходимые справки, делает копии соответствующих документов, в конце концов, едет или идет куда-то, чтобы получить ту сумму, которая ему необходима.

К тому же, в офисе банка он заполняет заявку и ждет. Иногда день, иногда два, а то и три дня. Время идет, оно психологически давит. И не факт, что заявку на кредит утвердят. 100%-ной уверенности в этом нет. Вполне возможно, что при звонке из банка вы услышите: «Вам отказано в кредите».

Совсем по-другому все происходит, когда получаешь займ онлайн. Вы можете удобно расположиться в кресле или просто прилечь на диван, держа в руках свой паспорт.

Остается только заполнить заявку в интернете, а лучше, если вы заполните их сразу несколько, чтобы уже наверняка получить от МФО одобрительный ответ.

Заимодатели МФО – самые лояльные кредиторы, потому что они выдают деньги таким сложным клиентам, как:

неработающим гражданам;

пенсионерам (до 70 лет);

студентам (от 18 лет);

малоимущим;

женщинам, находящимся в декретном отпуске.

Такая категория клиентов делает микрофинансирование рискованным, потому там и ставки, порой, выше, чем в банковских организациях. Но ведь банки не выдадут таким сложным клиентам свои деньги.

К слову, займы онлайн отличаются еще и тем, что в МФО есть выбор. Вы сами выбираете, каким способом вы хотите получить деньги. Есть несколько вариантов перевода денежных средств: на карту, на электронный кошелек, на счет мобильного телефона, путем перевода денег через платежную систему и даже доставкой курьером на дом.