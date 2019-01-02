1,2 млрд выделено на газификацию шести тысяч домов Свердловской области
В 2019 году в Свердловской области планируется газифицировать более шести тысяч домов, в которых проживают более 20 тысяч человек. На это из бюджетов всех уровней выделено 1,2 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.
В Свердловской области продолжает действовать программа газификации. В 2018 году доступ к сетевому природному газу получили свыше четырех тысяч домов, проложено и введено в эксплуатацию 478 километров газопроводов. В текущем году доступ к газоснабжению получат более 20 тысяч жителей региона, свыше шести тысяч домов за год охватит программа газификации.
Ежегодно из бюджетов всех уровней, а также в рамках инвестиционных программ на развитие систем газоснабжения в Свердловской области направляется около миллиарда рублей. Сдается порядка 500 километров газовых сетей, газ подводится к новым населенным пунктам,сообщил исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов.
В настоящий момент газоснабжение имеется в 69 городах и 300 селах Свердловской области. В 2019 году на развитие сети газоснабжения выделено 1,2 миллиарда рублей.