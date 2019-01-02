1,2 млрд выделено на газификацию шести тысяч домов Свердловской области

В Свердловской области продолжает действовать программа газификации. В 2018 году доступ к сетевому природному газу получили свыше четырех тысяч домов, проложено и введено в эксплуатацию 478 километров газопроводов. В текущем году доступ к газоснабжению получат более 20 тысяч жителей региона, свыше шести тысяч домов за год охватит программа газификации.