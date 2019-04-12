14 представлений внесены главам муниципалитетов по бесхозяйным газопроводам

На территории Невьянского ГО обнаружены бесхозяйные газопроводы низкого давления подземного исполнения протяженностью 22,826 км и надземного исполнения – 220,018 км. Установлено, что кооперативы не принимали мер по оформлению права собственности на данные газопроводы, договоры на их техническое обслуживание отсутствовали, вся документация была утеряна.

В Богдановиче были выявлены 233 бесхозяйных объекта. В городском округе утверждена муниципальная программа, включающая постановку на кадастровый учет, регистрацию права собственности на газопроводы. Но анализ данной программы показал, что запланированных на ее реализацию бюджетных средств недостаточно для выполнения плановых мероприятий. В связи с этим городской прокурор внес представление в адрес главы ГО Богданович с требованием принять меры по устранению нарушений федерального законодательства.