В Екатеринбурге из-за жалоб в ФАС остановлены торги по строительству школ
В Екатеринбурге из-за жалоб в ФАС приостановлены торги по поиску подрядчика на строительство школ и детского сада на общую сумму в два миллиарда рублей, сообщает интернет-издание Znak.
Конкурсы по поиску подрядчика на возведение пристроя к лицею №173 на улице Народной Воли, 21, новых корпусов школы №181 на улице Краснолесья, 22. А также школы №167 на улице Фрезеровщиков, 84а и детского сада на 300 мест на улице Тенистой приостановлены. Поводом стали жалобы в ФАС от потенциальных участников аукциона.
Участники аукциона обвинили мэрию Екатеринбурга в завышении банковской гарантии. Жалобы подали ООО «Райагропромстрой» и ООО «Монолитстроймонтаж». Последнее считает нарушением отсутствие условия об обязанности заказчика проводить экспертизу выполненных работ.
Приостановка действий по аукционам может привести к срыву сроков выполнения работ. Между тем, Екатеринбург остро нуждается в строительстве новых учебных заведений в связи с переполненностью школ и нехваткой мест в детсадах.