В Екатеринбурге из-за жалоб в ФАС остановлены торги по строительству школ

Конкурсы по поиску подрядчика на возведение пристроя к лицею №173 на улице Народной Воли, 21, новых корпусов школы №181 на улице Краснолесья, 22. А также школы №167 на улице Фрезеровщиков, 84а и детского сада на 300 мест на улице Тенистой приостановлены. Поводом стали жалобы в ФАС от потенциальных участников аукциона.