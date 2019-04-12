В Свердловской области 8 предприятий задолжали сотрудникам 39,1 млн рублей

Данные об имеющихся задолженностях предоставили восемь крупных и средних предприятий. Наибольшее число сотрудников, перед которыми имеется задолженность, работают на предприятии по производству электродвигателей. Там погашение задолженности ожидают 353 человека. Всего 872 работника восьми предприятий ожидают выплату долга по зарплате.