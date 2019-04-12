В Свердловской области 8 предприятий задолжали сотрудникам 39,1 млн рублей
Сегодня, 12:56ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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По данным на 1 апреля 2019 года долги восьми свердловских предприятий перед сотрудниками достигли 39,1 миллиона рублей, что в 25,8 раза выше показателей за предыдущий период, сообщает Свердловскстат.
Данные об имеющихся задолженностях предоставили восемь крупных и средних предприятий. Наибольшее число сотрудников, перед которыми имеется задолженность, работают на предприятии по производству электродвигателей. Там погашение задолженности ожидают 353 человека. Всего 872 работника восьми предприятий ожидают выплату долга по зарплате.
В предыдущий месяц задолженность по зарплате перед сотрудниками имелась у шести предприятий Среднего Урала.
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