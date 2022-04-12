Счет на 54 тысячи рублей получили жители однушки в Екатеринбурге

Счет на 54 тысячи рублей получили жители однушки в Екатеринбурге
Счет на 54 тысячи рублей получили жители однушки в Екатеринбурге
Сегодня, 08:35ЭкономикаФото: 1MI
Жители однокомнатной квартиры на улице Сахарова в Екатеринбурге получили счет на оплату коммунальных услуг на 54 тысячи рублей.

Ранее владельцем квартиры был дедушка, а после его смерти жилье получила в наследство его дочь. Теперь в квартире проживает внучка усопшего. При этом договор с управляющей компанией не был изменен, пишет Е1 со ссылкой на жильцов.

Сама владельца квартиры живет в Камышлове и документы на смену лицевого счета в УК не подписывала. Однако выяснилось, что он уже изменен. Уже на нем перерасчет был сделан за два года и получилась сумма в 54 тысячи рублей.

В самой компании пояснили, что во время сверки с данными Росреестра выяснилось, что собственник был сменен, но уведомления к ним не поступало. На основании сведений был открыт новый счет и выполнен перерасчет.

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