Тагильский УВЗ задолжал за проволоку 2,3 млн

НПК «Уралвагонзавод» получил проволоку на 4,7 млн рублей, но заплатил за нее лишь 2,4 млн. Теперь поставщик пытается через суд взыскать с предприятия долг, однако завод пытается обвинить компанию в нарушении закона о государственном оборонном заказе.

В 2018 году производственно-торговое объединение «Волна», которое занималось поставкой проволоки, продал тагильскому «Уралвагонзаводу» товар на сумму 4,7 миллиона рублей. Условия договора поставщик выполнил — доставил заказ в течение нескольких месяцев. Однако оплату с покупателя он не получил: завод внес только 2,4 млн рублей. Через два года компания «Волна» обанкротилась и передало долг ООО «ТрейдАрм», а то в свою очередь — ООО «Финансовые технологии». Последняя организация подала в суд на УВЗ с требованиям взыскать с ответчика оставшуюся сумму в 2,3 млн рублей. В качестве защиты представители УВЗ настаивали на том, что долг может быть выплачен только при поступлении средств от Минобороны, так как товар был предназначен для исполнения государственного оборонного заказа. Но судья не принял данный довод, обосновав это «неверным толкованием норм материального права». Тогда завод попытался признать передачу долга между ПТО «Волна», ООО «ТрейдАрм» и ООО «Финансовые технологии» несостоявшейся. По мнению правозащитника предприятия, смена компаний-кредиторов нарушает закон об оборонном госзаказе. Данные лица влекут увод государственных денежных средств в пользу лица, не имеющего отношения к исполнению государственного оборонного заказа, и, соответственно, неоплату услуг по исполнению государственного оборонного заказа ненадлежащему исполнителю, следует из материалов дела. Но суд не удовлетворил и этот довод, так как положения закона не распространяются на передачу долга, поскольку при оплате заказа личность кредитора не имеет принципиального значения для должника. В результате судебного разбирательства судья признал требования истца, таким образом, УВЗ должен выплатить ООО «Финансовые технологии» долг в 2,3 млн рублей, а также возместить госпошлину в размере 35 тысяч рублей. УВЗ попытался обжаловать решение суда, но вышестоящие инстанции оставили решение без изменения. Напомним, заводчица лошадей собирается судиться с УВЗ из-за охотников. Заводчица 10 застреленных лошадей будет судиться с тагильским УВЗ из-за охотников

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