Банк «НЕЙВА» поможет в организации продаж

18 мая 2017 г. в Центральном офисе Банка «НЕЙВА» состоится мастер-класс Анны Шадриной, бизнес-тренера и практикующего бизнесмена на тему «Система организации продаж». У Анны Шадриной опыт в рекламе, маркетинге и «живых» продажах более 15 лет, и она готова поделиться секретами своего мастерства в грядущий четверг.

Мастер-класс «Система организации продаж» покажет, как определить верное направление для поиска новых каналов сбыта, а также, на что необходимо обратить внимание при проработке и «вживлении» каждого канала в процесс работы компании, и, главное, как это сделать «экологично», сохранив функциональность существующей системы продаж.

Участники научатся отделять фантастические идеи от реально работающих каналов, смотреть на своих клиентов через новую парадигму восприятия и поймут принцип подбора ресурсов для верно определенных каналов продаж. Мастер-класс также станет отличным поводом для нетворкинга.

Содержание:

1. Через какие каналы мы можем продавать

А кому продаем: совпадение клиентов и каналов продаж

Выводы о пользе и реальности использования всех разработанных идей

Учимся определять ресурсы

Анализируем, чему уделить внимание при разработке ресурса

Портрет сотрудника

Мероприятие рассчитано на 2 часа + время на вопросы.

Место проведения: конференц-зал Центрального офиса Банка «НЕЙВА» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3"А".

Дата: 18 мая 2017 г.

Время: 15:00.

Участие бесплатное, обязательна регистрация.