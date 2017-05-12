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Нижний Тагил станет на 750 миллионов рублей светлее: «Швабе» планирует продолжить работу по реализации в городе проекта «Светлый город»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил станет на 750 миллионов рублей светлее: «Швабе» планирует продолжить работу по реализации в городе проекта «Светлый город»

12 мая 2017, 17:00ЭкономикаПавел Щербина
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