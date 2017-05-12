Нижний Тагил станет на 750 миллионов рублей светлее: «Швабе» планирует продолжить работу по реализации в городе проекта «Светлый город»

Мы провели совещание с Анатолием Владимировичем Слудных – генеральным директором Уральского оптико-механического завода, у них есть планы освоить в этом году 750 миллионов рублей на территории Нижнего Тагила, на площадках, связанных с дорожным освещением сообщил Сергей Носов.

Напомним, долгосрочный контракт с холдингом «Швабе», в состав которого входит Уральский оптико-механический завод, был заключён в 2014 году. Непосредственная реализация проекта на улицах Нижнего Тагила ведётся с прошлого года.

Этот проект уникальный по своим объёмам, по своей структуре и по своим схемам финансирования. Мы будем двигаться по этому проекту отметил Сергей Носов.