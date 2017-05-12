Осмотр кровель и уборка мусора с крыш проведены в Нижнем Тагиле: мэр поручил решить вопрос с 77 «бесхозными» домами

Вопрос, который мы рассматриваем — важный. Важный для жителей города. Он пересекается с вопросами капитальных ремонтов, вопросами ветхого и аварийного жилья и элементарными вопросами безопасности сказал мэр о проведённом обследовании.

В городе была организована работа по обследованию кровель и чистке их от мусора. Администрация обратились ко всем управляющим компаниям и ТСЖ, чтобы те приняли меры по очистке. К настоящему времени эти работы уже закончены. Неясным оставался только вопрос по 77 домам в Нижнем Тагиле и на присоединённых территориях, у которых не был выбран способ управления:

У нас есть дома, которые не выбрали способ управления, либо имеют самостоятельное управление. Таких домов 77. Они находятся и непосредственно в городе, и на присоединённых территориях. Эти дома тоже обследованы, у 33 домов на кровле зафиксированы посторонние предметы — разрушенные домовые трубы, антенны и листы незакреплённого железа. По этим домам есть вопрос по очистке. Из-за отсутствия обслуживающей организации необходима выработка и принятие мер доложил 12 мая на совещании в администрации руководитель управления ЖКХ Егор Копысов.

Такая ситуация возникла из-за того, что в части этих домов жильцы не проявляют инициативу и не проводят общие собрания. Некоторые дома под свою опеку не берут управляющие компании, потому что считают их неподходящими для своей работы. Сергей Носов поручил решить эту проблему:

Не дожидаясь капремонтов и текущих ремонтов, определиться с исполнителем и выполнить эту работу в кратчайшие сроки. Постоянные изменения погоды и резкие порывы ветра могут привести к печальным последствиям предупредил Сергей Носов.

Если дальнейшее разрушение дымоходов или вентиляционных каналов может привести к серьёзным последствиям, а сами они не функционируют, мэр посоветовал их полностью убрать.