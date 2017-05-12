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Осмотр кровель и уборка мусора с крыш проведены в Нижнем Тагиле: мэр поручил решить вопрос с 77 «бесхозными» домами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Осмотр кровель и уборка мусора с крыш проведены в Нижнем Тагиле: мэр поручил решить вопрос с 77 «бесхозными» домами

12 мая 2017, 15:00ЭкономикаДенис Таратонов
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