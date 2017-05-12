Снести старые дома и построить новые: Сергей Носов предложит правительству области провести в Нижнем Тагиле реновацию жилья

У нас много домов, где есть деревянные перекрытия, лесенки. Конструкция таких домов уже не выдерживает никакой критики. Это дома 40-го года прошлого столетия, им скоро сто лет будет. После любого ремонта, даже капитального, условия проживания в них не будут соответствовать современным требованиям и нормам. Поэтому ремонтировать их и тратить государственные деньги я считаю неправильным. Мы не получаем от этого той отдачи, которая должна быть сообщил мэр на совещании в администрации.

Вместо устаревших построек целесообразней построить современные дома, считает мэр. Поэтому градоначальник поручил провести учет и анализ подобных домов в Нижнем Тагиле. При этом он подчеркнул, что поручение касается деревянных одно- и двухэтажных строений, а не так называемых «хрущёвок». Последние ещё достаточно хороши и, очевидно, послужат жителям города ещё не одно десятилетие:

Мы не ставим задачу по «хрущевкам», они, по сравнению с этими домами, очень крепкие строения. Необходимо сделать анализ, и я буду предлагать правительству Свердловской области следующее — нужна программа по ликвидации подобного жилья. Это может стать перспективным проектом для Свердловской области и примером более эффективного использования средств жителей и государства сказал мэр.

Результаты проведённого анализа будут использованы для обсуждения этого вопроса на областном уровне.

Помимо финансовых вопросов, реализация такой программы потребует доработки законодательства. Как пояснил мэр Сергей Носов, всего один человек может воспрепятствовать обновлению жилого фонда:

По вопросу реновации жилья надо принимать решения на государственном уровне. Что будет, если в таком доме будет проживать человек, который не захочет выселяться? Мы сталкивались с такой проблемой при выселении из аварийных домов. Если дом признан аварийным, тогда это угроза жизни, и по суду жильца можно выселить. А если дом не аварийный и просто происходить реновация, то законов нет, а необходимость есть. Под этим углом зрения законодательную базу никто не готовил. Её надо будет готовить на региональном и федеральном уровнях рассказал мэр журналисту портала TagilCity.ru.

Свои предложения мэр Нижнего Тагила собирается вынести на обсуждение областному правительству уже на следующей неделе, во время доклада о ремонте капитальных домов.