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Снести старые дома и построить новые: Сергей Носов предложит правительству области провести в Нижнем Тагиле реновацию жилья
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Снести старые дома и построить новые: Сергей Носов предложит правительству области провести в Нижнем Тагиле реновацию жилья

12 мая 2017, 18:05ЭкономикаДенис Таратонов
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