Тагильские бизнесмены примут участие в семинаре по технологическому присоединению к электрическим сетям
12 мая 2017, 10:25Экономика
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Администрация Нижнего Тагила приглашает предпринимателей малого и среднего бизнеса на обучающее мероприятие по присоединению к электрическим сетям.
Сюжеты: Нижний Тагил
Информационно-тематический семинар пройдет в рамках Дня российского предпринимательства. «Облкоммунэнерго» и мэрия Нижнего Тагила планируют провести мероприятие 17 мая 2017 года. Начало – в 11:00.
Руководители коммерческих организаций познакомятся с алгоритмом подачи заявки о подключении в режиме онлайн, познакомятся с калькуляцией данного процесса и научатся самостоятельно рассчитывать оплату за подключение.
Во второй части семинара все желающие участники семинара могут задать свои вопросы по заданной теме. Также направить вопросы можно на электронную почту: info@okenergo.com. Семинар будет проходить в здании администрации города, аудитория 207. Более подробную информацию можно получить по телефону: 47 11 22.
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