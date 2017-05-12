Тагильские бизнесмены примут участие в семинаре по технологическому присоединению к электрическим сетям

Руководители коммерческих организаций познакомятся с алгоритмом подачи заявки о подключении в режиме онлайн, познакомятся с калькуляцией данного процесса и научатся самостоятельно рассчитывать оплату за подключение.

Во второй части семинара все желающие участники семинара могут задать свои вопросы по заданной теме. Также направить вопросы можно на электронную почту: info@okenergo.com. Семинар будет проходить в здании администрации города, аудитория 207. Более подробную информацию можно получить по телефону: 47 11 22.