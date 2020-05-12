К «Уралвагонзаводу» в Нижнем Тагиле подано два иска на 261 миллион рублей
6 мая 2020 года в Арбитражный суд Свердловской области поступили два иска от АО НПО «Мир» к АО НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле с требованием взыскать денежные средства общей суммой 261 миллион рублей.
Согласно первому иску, «Мир» требует взыскать с УВЗ в пользу заявителя порядка 147,3 миллиона рублей. Третьим лицом выступает коммерческий банк «Современные стандарты бизнеса». По второму иску «Мир» требует взыскать ещё 113,9 миллиона рублей. Третьим лицом выступает акционерное общество «Народный банк».
8 мая TagilCity.ru направило в пресс-службу АО НПК «Уралвагонзавод» официальный запрос. На момент публикации материала комментария не последовало.
Напомним, в конце марта АО «НПК «Уралвагонзавод» подал иск в Арбитражный суд Москвы к АО «Народный банк» о взыскании 131 миллионов рублей. В пресс-службе предприятия тогда заявили, что исковое заявление было подано к АО «Народный банк» за неисполнение законного требования «Уралвагонзавода» об уплате денежных средств по банковской гарантии, выданной в качестве обеспечения исполнения обязательств АО НПО «МИР» по контракту на поставку технологического оборудования.