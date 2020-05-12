К «Уралвагонзаводу» в Нижнем Тагиле подано два иска на 261 миллион рублей

Напомним, в конце марта АО «НПК «Уралвагонзавод» подал иск в Арбитражный суд Москвы к АО «Народный банк» о взыскании 131 миллионов рублей. В пресс-службе предприятия тогда заявили, что исковое заявление было подано к АО «Народный банк» за неисполнение законного требования «Уралвагонзавода» об уплате денежных средств по банковской гарантии, выданной в качестве обеспечения исполнения обязательств АО НПО «МИР» по контракту на поставку технологического оборудования.