Количество безработных в России выросло в два раза во время пандемии

Безработных на сегодняшний день в России – 1 миллион 434 тысячи человек. Для сравнения – до введения карантина и режима самоизоляции в государстве на учёте в службе занятости стояли 725,8 тысяч россиян. Таким образом количество нуждающихся в трудоустройстве человек стало больше практически вдвое.

Ограничения в России были введены Владимиром Путиным до 11 мая – работали только отдельные предприятия.

Мы понимали, что это все равно будет вызывать тревожные тенденции на рынке труда, приводить к тому, что ряд наших граждан будет терять работу, отметила Голикова.