Количество безработных в России выросло в два раза во время пандемии
Сегодня, 21:56ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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С 1 марта на учёт в Службу занятости населения встало больше полутора миллионов человек. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на брифинге, пишет ТАСС
Безработных на сегодняшний день в России – 1 миллион 434 тысячи человек. Для сравнения – до введения карантина и режима самоизоляции в государстве на учёте в службе занятости стояли 725,8 тысяч россиян. Таким образом количество нуждающихся в трудоустройстве человек стало больше практически вдвое.
Ограничения в России были введены Владимиром Путиным до 11 мая – работали только отдельные предприятия.
Мы понимали, что это все равно будет вызывать тревожные тенденции на рынке труда, приводить к тому, что ряд наших граждан будет терять работу, отметила Голикова.
По словам вице-премьера, правительство ведёт активный мониторинг рынка занятости и труда, чтобы оценивать ситуацию «в режиме реального времени».
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