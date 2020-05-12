В Свердловской области за I квартал 2020 года было выявлено 154 поддельные купюры
Сегодня, 11:53ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области по итогам I квартала 2020 года было изъято из оборота 154 фальшивые купюры, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
Общая сумма фальшивых купюр составила 700 тысяч рублей. Это на 75% больше, чем за тот же период предыдущего года.
Большая часть купюр имеет номинал пять тысяч рублей. Их выявлено 134 штуки, это на 47% больше, чем в прошлом году. Кроме того, выявлено 14 купюр по одной тысяче рублей, что на 25% меньше.
По словам представителей пресс-службы, чаще всего подделываются банкноты по пять тысяч рублей образца 1997 года. С 2010 года в России выпускаются денежные знаки новой модификации. Они имеют усиленную защиту, а также ряд признаков, позволяющих быстро распознавать фальшивку.
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