В Свердловской области за I квартал 2020 года было выявлено 154 поддельные купюры

Общая сумма фальшивых купюр составила 700 тысяч рублей. Это на 75% больше, чем за тот же период предыдущего года.

Большая часть купюр имеет номинал пять тысяч рублей. Их выявлено 134 штуки, это на 47% больше, чем в прошлом году. Кроме того, выявлено 14 купюр по одной тысяче рублей, что на 25% меньше.