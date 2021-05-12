Куйвашев утвердил программу развития электроэнергетики в Свердловской области

Программа развития электроэнергетики в Свердловской области была утверждена на пять лет губернатором региона Евгением Куйвашевым.

В качестве основных направлений отмечаются обновление оборудование, подключение потребителей, в том числе объектов предстоящей в 2023 году Универсиады в Екатеринбурге, сообщает Департамент информационной политики региона. За время действия программы планируется построить и модернизировать более 250 километров линий электропередач. В настоящий момент на Среднем Урале преобладает выработка энергии парогазовыми электростанциями. В Свердловской области сохраняется избыток электроэнергии, рассказал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов. За прошедшие 11 лет в Свердловской области было введено в эксплуатацию парогазовое оборудование, вырабатывающее более 3,5 гигаватт электроэнергии.

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