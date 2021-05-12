Куйвашев утвердил программу развития электроэнергетики в Свердловской области

Куйвашев утвердил программу развития электроэнергетики в Свердловской области
Куйвашев утвердил программу развития электроэнергетики в Свердловской области
Сегодня, 16:55ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Программа развития электроэнергетики в Свердловской области была утверждена на пять лет губернатором региона Евгением Куйвашевым.

В качестве основных направлений отмечаются обновление оборудование, подключение потребителей, в том числе объектов предстоящей в 2023 году Универсиады в Екатеринбурге, сообщает Департамент информационной политики региона.

За время действия программы планируется построить и модернизировать более 250 километров линий электропередач. В настоящий момент на Среднем Урале преобладает выработка энергии парогазовыми электростанциями.

В Свердловской области сохраняется избыток электроэнергии, рассказал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

За прошедшие 11 лет в Свердловской области было введено в эксплуатацию парогазовое оборудование, вырабатывающее более 3,5 гигаватт электроэнергии.

Свердловская областьЕвгений Куйвашевэлектроэнергияразвитиепрограммамодернизация
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы