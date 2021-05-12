Куйвашев утвердил программу развития электроэнергетики в Свердловской области

В качестве основных направлений отмечаются обновление оборудование, подключение потребителей, в том числе объектов предстоящей в 2023 году Универсиады в Екатеринбурге, сообщает Департамент информационной политики региона.
За время действия программы планируется построить и модернизировать более 250 километров линий электропередач. В настоящий момент на Среднем Урале преобладает выработка энергии парогазовыми электростанциями.
В Свердловской области сохраняется избыток электроэнергии, рассказал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.
За прошедшие 11 лет в Свердловской области было введено в эксплуатацию парогазовое оборудование, вырабатывающее более 3,5 гигаватт электроэнергии.