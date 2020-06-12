11 тысяч самозанятых Свердловской области получили «антикризисные» выплаты
Сегодня, 15:19ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Самозанятые жители Свердловской области получили одиннадцать тысяч выплат для поддержки во время экономического кризиса из-за пандемии, сообщает департамент информполитики.
Сюжеты: Екатеринбург
Размер финансовой помощи от государства – пять тысяч рублей. Эти деньги получили все самозанятые, кто на первое апреля был зарегистрирован в этом статусе и сохранил его до начала мая. При этом, некоторые получили деньги за два месяца – за апрель и май.
Общее количество самозанятых в регионе – 18,7 тысяч человек. Из низ заявление о предоставлении выплат подали только 12 тысяч.
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