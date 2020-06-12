Проект ремонта Демидовской больницы Нижнего Тагила обойдется в миллион рублей
Сегодня, 12:18ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
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По результатам проведенного конкурса был определен подрядчик, который создаст проект ремонта Демидовской больницы в Нижнем Тагиле. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Так, исполнителем контракта стало ООО «Фирма „Технологическая и строительная продукция“». Стоимость работ составляет 1 004 625 рублей.
Согласно документации, работы по созданию проекта должны быть выполнены до 30 сентября 2020 года. Подрядчик должен разработать проектную документацию для капитального ремонта здания физиотерапевтического отделения, здания дневного стационара и на благоустройство земельного участка ансамбля «Заводского госпиталя».
Напомним, также планируется провести ремонт в Демидовской поликлинике к 300-летию Нижнего Тагила. Ремонтом больницы займется компания ООО «Север-строй». Стоимость контракта составила 17 миллионов рублей. Недавно был завершен конкурс по определению подрядчика по разработке проекта реставрации здания.
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