Проект ремонта Демидовской больницы Нижнего Тагила обойдется в миллион рублей

Согласно документации, работы по созданию проекта должны быть выполнены до 30 сентября 2020 года. Подрядчик должен разработать проектную документацию для капитального ремонта здания физиотерапевтического отделения, здания дневного стационара и на благоустройство земельного участка ансамбля «Заводского госпиталя».

Напомним, также планируется провести ремонт в Демидовской поликлинике к 300-летию Нижнего Тагила. Ремонтом больницы займется компания ООО «Север-строй». Стоимость контракта составила 17 миллионов рублей. Недавно был завершен конкурс по определению подрядчика по разработке проекта реставрации здания.